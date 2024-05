Eurovision nel caos - Alessandra Mele si ritira | A Gaza un genocidio

(Di sabato 11 maggio 2024) Malmo, Svezia – Riflettori puntati sulla finalissima dell’Song Contest prevista per questa sera dalla Malmo Arena. A poche ore dal grande evento musicale, continuano le polemiche che fanno della kermesse un luogo di dibattito politico. La notizia di pochi minuti fa riguarda il ritiro della cantante italo-norvegese, che avrebbe dovuto essere la spokeperson per la Norvegia alla finale di. Il ritiro diLa cantante ha denunciato le azioni di Israele (paese in gara con la cantante Eden Golan) nella Striscia di: “E’ in atto un. Aprite gli occhi. Aprite i cuori. Lasciate che il cuore vi porti alla verità”, ha affermato(21 anni), in un ...

Nel caos Israele-Palestina ci mancava solo il cantante squalificato all' Eurovision Song Contest. Sono ore delicatissime e di tensione estrema a Malmoe, in Svezia, dove questa sera andrà in scena la finalissima dell'ex Eurofestival, con l'italiana ...

Caos Eurovision, la presentatrice italo-norvegese Alessandra Mele si ritira: «A Gaza in atto un genocidio». Riunione d'emergenza - caos eurovision, la presentatrice italo-norvegese Alessandra Mele si ritira: «A Gaza in atto un genocidio». Riunione d'emergenza - Non c'è pace per l'eurovision 2024. A poche ore dalla diretta è arrivato a sorpresa l'annuncio del ritiro di Alessandra Mele. La cantante di origine italiane era ...

"A Gaza un genocidio". La cantante italo-norvegese Alessandra Mele si ritira dall'Eurovision - "A Gaza un genocidio". La cantante italo-norvegese Alessandra Mele si ritira dall'eurovision - Avrebbe dovuto essere la spokeperson per la Norveglia e, invece, ha deciso di ritirarsi denunciando le azioni di Israele ...

Eurovision 2024: Finale in diretta su Rai 1 con Gabriele Corsi e Mara Maionchi – Regolamento di voto e favoriti secondo i bookmaker - eurovision 2024: Finale in diretta su Rai 1 con Gabriele Corsi e Mara Maionchi – Regolamento di voto e favoriti secondo i bookmaker - eurovision 2024: Finale in diretta su Rai 1 con Gabriele Corsi e Mara Maionchi - Regolamento di voto e favoriti secondo i bookmaker - Occhioche.it ...