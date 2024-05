Lazio - RICCA OFFERTA dietro l’ASSENZA di Luis Alberto | le ultime

La Lazio è in campo per preparare la sfida del campionato di Serie A. Il tecnico Igor Tudor ha convocato 22 giocatori in vista del lunch match di domani contro l’Empoli all’Olimpico. Nella lista, a sorpresa, non c’è Luis Alberto . Questo l’elenco ...

Luis Alberto non era presente all’allenamento di oggi a Formello e non è stato nemmeno convocato per l’Empoli La telenovela Luis Alberto sembra non finire mai. Per quanto sia chiaro il futuro dello spagnolo, che aveva annunciato il suo addio alla ...