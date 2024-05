Barella verso l’Inter Due strade diverse per arrivare al rinnovo

(Di sabato 11 maggio 2024)si prepara a rinnovare il contratto con Nicolò. Il centrocampista di Simone Inzaghi è pronto a giurare ancora amore alalla fine di questa stagione. Delineati tutti i dettagli nelle scorse settimane, adesso manca solo la firma sul contratto. FUTURO – Nicolòè pronto a rinnovare il contratto con. Archiviato lo scudetto con i nerazzurri vinto qualche settimana fa, adesso il centrocampista nerazzurro si prepara a chiudere al meglio la stagione per poi dedicarsi con calma alcon i nerazzurri. L’azzurro metterà bianco su nero in estate, magari poco prima della partenza per gli Europei di calcio in Germania se la parte societaria di Steven Zhang sarà delineato o subito dopo la rassegna continentale. L’idea è quella di continuare insieme almeno ...

Non solo Lautaro. L` Inter , da tempo, è al lavoro anche per prolungare il contratto di Nicolò Barella , vicecapitano e leader della squadra...

Nicolò Barella pronto a diventare una bandiera dell’Inter. Il centrocampista sardo al termine della stagione metterà nero su bianco il suo rinnovo di contratto. GRANDI PASSI ? Sono in pochi ad amare l’Inter come Nicolò Barella . Il centrocampista ...

Gol e spettacolo a Frosinone, l'Inter dilaga per 5-0 - Gol e spettacolo a Frosinone, l'Inter dilaga per 5-0 - FROSINONE - Dopo aver lasciato tre punti al Sassuolo l'Inter non fallisce a Frosinone, sbanca lo Stirpe ed inguaia i gialloazzurri di Di Francesco, sempre in lotta per non retrocedere in B. Stavolta i ...

L’Inter lavora per abbassare le richieste di Lautaro, Carboni verso un altro prestito - L’Inter lavora per abbassare le richieste di Lautaro, Carboni verso un altro prestito - I nerazzurri continuano a trattare il prolungamento del contratto del capitano che scade nel 2026. Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio delle trattative riguardanti il r ...

Verso Frosinone-Inter, Inzaghi conferma in mediana Frattesi e Asllani al fianco di Barella - verso Frosinone-Inter, Inzaghi conferma in mediana Frattesi e Asllani al fianco di barella - verso Frosinone-Inter, Inzaghi conferma in mediana Frattesi e Asllani al fianco di barella Per la sfida di stasera dello Stirpe contro il Frosinone, e per riscattare il ko in casa del Sassuolo, Simone ...