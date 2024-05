Elezioni comunali 2024 - candidati sindaco e liste | da Firenze a Bar - tutti i nomi in corsa

Verso le amministrative, Marialuisa Forte “Rivitalizziamo il borgo antico per renderlo più attraente per le cittadine i cittadini e i turisti” - Verso le amministrative, Marialuisa Forte “Rivitalizziamo il borgo antico per renderlo più attraente per le cittadine i cittadini e i turisti” - CAMPOBASSO - Centro storico più attrattivo, la candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte ha illustrato le proposte per ...

Elezioni comunali 2024, candidati sindaco e liste: da Firenze a Bari, tutti i nomi in corsa - elezioni comunali 2024, candidati sindaco e liste: da Firenze a Bari, tutti i nomi in corsa - elezioni comunali 2024. Si sono chiuse le operazioni di presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative di giugno. Pd e M5S, dopo la rottura su Firenze cosa succede Ecco il quadro..

Matteo Ricci alla riscossa, verso le elezioni al parlamento europeo - Matteo Ricci alla riscossa, verso le elezioni al parlamento europeo - “Alla riscossa” è il motto di Matteo Ricci, attuale sindaco di Pesaro e candidato del pd alle elezioni europee, presentato dal deputato Emiliano Minnucci nella riunione tenutasi sabato 4 maggio nella ...