ChatGPT sull' iPhone - Apple vicina all' accordo con OpenAI

(Di sabato 11 maggio 2024)potrebbe sbarcare a breveè infattia unconper l'uso della sua tecnologia su iOS 18, la prossima generazione del sistema operativo dell’. Un annuncio ufficiale non è atteso comunque prima di giugno, quando è in calendario la conferenza degli sviluppatori. Mentre finalizza i termini di un’intesa con, Cupertino continua a trattare...

Apple è costretta a rincorrere nell’Intelligenza artificiale . Il gruppo della Mela, che con Steve Jobs sbaragliava tutti con il suo iPhone sarebbe in trattative con Google per inserire Gemini nel suo prodotto di punta. Gemini è il cuore ...

Apple e OpenAI: un accordo per l'intelligenza artificiale - apple e OpenAI: un accordo per l'intelligenza artificiale - apple è in procinto di concludere un accordo con OpenAI, l'organizzazione di ricerca sull'intelligenza artificiale. L'obiettivo è integrare le funzioni di chatgpt, un modello di linguaggio generativo ...

Evento OpenAI 13 maggio: nessun motore di ricerca - Evento OpenAI 13 maggio: nessun motore di ricerca - Sam Altman (CEO di OpenAI) ha smentito le indiscrezioni sul motore di ricerca, ma ha promesso l'annuncio di qualcosa di magico il 13 maggio.

Apple verso accordo con OpenAi per ChatGPT su iPhone - apple verso accordo con OpenAi per chatgpt su iPhone - apple è vicina a un accordo con OpenAi per utilizzare la tecnologia della startup sull’iPhone. La mossa rientrerebbe in un progetto più ampio volto a portare funzionalità di intelligenza artificiale ...