(Di sabato 11 maggio 2024) Presumibilmente collegato all’incidente dell’assalto a Milano Sono emerse recenti notizie che suggeriscono un collegamento tra il rapper italianoe l’aggressione a, un personal trainer, a Milano. L’incidente ha attirato l’attenzione in seguito alla rappresentazione dicome “l’uomo del caffè” nel film documentario Netflix “Stupid”, con Ilary Blasi. L’incidente dell’aggressione Secondo fonti attendibili come La Repubblica e Il Corriere della Sera,sarebbe stato aggredito da un gruppo di ultras legati al Milan. L’aggressione è avvenuta poco dopo cheaveva lasciato un noto locale della città. La presenza diNello stesso locale, secondo quanto riferito, la sera dell’aggressione era presente ...

Lo scorso aprile Cristiano Iovino , il personal trainer dei vip e diventato famoso come l'”uomo del caffè con Ilary Blasi”, fu picchiato selvaggiamente dal branco proprio vicino casa sua, ma preferì non sporgere denuncia. I carabinieri hanno ...

Il rapper e il personal trainer (di cui si parla nel docufilm di Ilary Blasi Stupida) sarebbero venuti alle mani in un locale di Milano, poco prima dell'aggressione di quest'ultimo, pestato da un gruppo di persone in zona Citylife. I fatti risalgono ...

Prima la lite in discoteca con Fedez , gli amici e il suo entourage e poi il pestaggio fuori la casa milanese di Cristiano Iovino , il personal trainer che il prossimo 31 maggio deporrà come testimone della difesa di Francesco Totti al Tribunale di ...

Il personal trainer Cristiano Iovino picchiato dopo la lite con Fedez in un locale: aperta un'inchiesta - Il personal trainer cristiano Iovino picchiato dopo la lite con fedez in un locale: aperta un'inchiesta - Prima la lite in discoteca con fedez, gli amici e il suo entourage e poi il pestaggio fuori la casa milanese di cristiano Iovino, il personal trainer che il ...

Fedez e Cristiano Iovino, tutto quello che sappiamo sulla presunta rissa tra i due - fedez e cristiano Iovino, tutto quello che sappiamo sulla presunta rissa tra i due - Il rapper e il personal trainer (di cui si parla nel docufilm di Ilary Blasi Stupida) sarebbero venuti alle mani in un locale di Milano, poco prima dell'aggressione di quest'ultimo, pestato da un grup ...

Rissa in discoteca a Milano: coinvolti Fedez, Cristiano Iovino e Jack Vanore – Nuovi retroscena svelati - Rissa in discoteca a Milano: coinvolti fedez, cristiano Iovino e Jack Vanore – Nuovi retroscena svelati - Nella notte di fine aprile, una lite in discoteca a Milano ha visto coinvolti il rapper fedez, il personal trainer dei vip cristiano Iovino e l'ex tronista di ...