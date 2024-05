Vela - Europei 49er | Germani-Bertuzzi scivolano fuori dalla top10 e non accedono alla Medal Race

(Di sabato 11 maggio 2024) Brutte notizie sul fronte italiano a La Grande Motte (Francia) dopo la penultima giornata dei Campionati2024 del doppio acrobatico maschilee femminileFX. Nessuna imbarcazione azzurra, al termine delle Opening Series, si è qualificata infatti per ledi domani a punteggio doppio e riservate solamente ai primi 10 equipaggi della generale. L’unico binomio tricolore realmente in lizza per l’obiettivo era quello composto da Janae Giorgia, addirittura al comando della classifica dopo le prime quattro-cinque prove di flotta per poi spegnersidistanza con una serie di piazzamenti negativi che le hanno estromesseoverall e quindi ...

