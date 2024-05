Operaio precipita da una pala eolica e muore dopo il volo choc | Giovanni aveva 33 anni Il dramma sul lavoro

Giov anni Carpinelli, un operaio di 33 anni originario di Benevento, ha perso la vita oggi a Salemi, in provincia di Trapani, mentre era al lavoro in uno dei più grandi parchi eolici dell'isola.Continua a leggere

Ancora un incidente mortale sul lavoro, ancora una volta – a pochi giorni dalla tragedia di Casteldaccia, nel Palermitano – in Sicilia, in un cantiere per la realizzazione di pale eoliche. La vittima è un operaio di 33 anni, Giovanni Carpinelli, ...

Cade da una pala eolica e fa un volo di trenta metri, morto un operaio - Cade da una pala eolica e fa un volo di trenta metri, morto un operaio - Un operaio che stava lavorando in una pala eolica nel territorio di Salemi è precipitato da 30 metri ed è morto. L'uomo è caduto all'interno della struttura. La tragedia sul lavoro, l’ennesima, si è v ...

Operaio cade da una pala eolica e muore: Giovanni Carpinelli aveva 33 anni. Lavorava per una ditta in subappalto - operaio cade da una pala eolica e muore: Giovanni Carpinelli aveva 33 anni. Lavorava per una ditta in subappalto - Ancora una vittima sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 33 anni, Giovanni Carpinelli, 33 anni, di Benevento è morto a Salemi (Trapani) dopo essere caduto da una pala eolica. Un salto nel ...

Cade da una pala eolica alta 30 metri: muore un altro operaio in Sicilia - Cade da una pala eolica alta 30 metri: muore un altro operaio in Sicilia - SALEMI - Stava lavorando in una pala eolica, ma è morto dopo un "volo" di 30 metri. È successo a Salemi, in provincia di Trapani. La vittima dell'e [...] ...