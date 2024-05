Turista morta sulla zip-line - l' autopsia svela le cause | Non è stato un infarto Uccisa dai traumi della caduta

(Di sabato 11 maggio 2024) Ghizlane Moutahir, ladi 41 annidomenica scorsa mentre era impegnata nella traversata sospesa su una zip-a Bema, in Valtellina, non èdiprima di precipitare...

Si aggrava il bilancio dei morti dovuto all' Incidente del bus di Mestre dello scorso 3 ottobre. Le vittime ora sono 22, complice il decesso della turista spagnola Rosalia Rodriguez Mendez, ricoverata in ospedale da sei mesi . La 52enne che era tra ...

Turista precipitata nel vuoto dalla zip-line: «Morta per la caduta, nessun malore precedente» - turista precipitata nel vuoto dalla zip-line: «morta per la caduta, nessun malore precedente» - Ghizlane Mouthair, la turista di 41 anni morta domenica scorsa durante una traversata sospesa su una zip-line in Valtellina, non ha avuto un malore prima di precipitare nel vuoto, è deceduta per i ...

