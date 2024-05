Concorso ATA prima fascia 2024 - servizio da docente non vale per raggiungere i 24 mesi ma dà punteggio 0,10 o 0,15 punti al mese

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024 /25 e 2025/26: il Ministero si appresta ad emanare l'Ordinanza con la quale darà il via alla presentazione della domanda. Previsti 20 giorni di tempo ma tante le novità. Dai titoli di accesso (non sono ...

All'Istituto "Cassiodoro- Don Bosco” la terza edizione del concorso di poesia “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano” - All'Istituto "Cassiodoro- Don Bosco” la terza edizione del concorso di poesia “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano” - Un percorso ampio che ha visto pure un interessante stage sullo strumento popolare con la partecipazione di esperti musicisti ...

Eurovision 2024 finale, come si vota: meccanismo, televoto (e perché non si può votare per Angelina Mango) - Eurovision 2024 finale, come si vota: meccanismo, televoto (e perché non si può votare per Angelina Mango) - Ecco come funziona il televoto della finale di Eurovision, e le nuove disposizioni entrate in vigore dopo la squalifica dei Paesi Bassi ...

Margherita Vicario prima ospite annunciata di Creuza de Mà 2024 - Margherita Vicario prima ospite annunciata di Creuza de Mà 2024 - La diciottesima edizione di Creuza de Mà – Musica per Cinema, la manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage, si svolgerà dal 23 ...