Non solo aurore boreali - l’impatto della tempesta solare su reti elettriche e Gps a singhiozzo | l’avviso dell’agenzia Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Mentre colorava i cieli di tutto il mondo con le tinte surreali dell’aurora boreale, lageomagnetica che si è abbattuta sulla Terra il 10 maggio ha portato con sé anche alcuni problemi allee alla navigazione satellitare. Lo rende noto la Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’Agenzia degli Stati Uniti per l’atmosfera e gli oceani. L’ente americano parla di «possibili problemi diffusi di controllotensione elettrica», mentre satelliti che vengono impiegati per la navigazione potrebbero avere «problemi di tracciamento e orientamento». Tanto che i sistemi Gps – aggiunge la Noaa – sono «degradati o inutilizzabili per ore». Ladelle scorse ore, la prima di questo livello dal 2003, si è fatta sentire anche sulle ...