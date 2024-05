Sergio Cammariere - Noa e Lina Sastri al Segesta Teatro Festival

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 11 maggio 2024) Giunto alla sua terza edizione, torna il, con la direzione artistica di Claudio Collovà, che dal 26 luglio al 25 agosto è in programma nel Parco Archeologico didiretto da Luigi Biondo, in particolare alAntico e al Tempio, immersi in uno scenario naturale unico: due luoghi che, come sottolinea il direttore artistico, nella loro immutata bellezza, offrono al nostro sguardo il senso della comunità, in un tempo sospeso al tramonto, all’alba e in notturna, in grado di riunirci ancora oggi attorno alla sacralità della condivisione, alla bellezza e alla forza delle parole, dei gesti e della musica. Sostenuto dal MiC – Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di, iloffrirà al pubblico un cartellone di ...