Il Milan vince in rimonta 3-1 a Cagliari

(Di mercoledì 27 settembre 2023)(ITALPRESS) – Ilcontro ilper 3-1, agguantando momentaneamente l'Inter in cima alla classifica. Sono Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, tutti al primo gol stagionale, a regalare i tre punti a Stefano Pioli dopo lo spavento iniziale causato dalla rete di Luvumbo. Gli ospiti partono forte e dopo 90 secondi vanno al tiro dal limite con Reijnders, ma la palla termina a lato di poco. Al 28?, dopo una rapida azione palla a terra, Reijnders libera con un tacco Okafor che però calcia debolmente di sinistro da buona posizione, trovando pronto Radunovic al salvataggio in tuffo. I rossoblù si vedono per la prima volta al 29? e passano subito in vantaggio. Nandez recupera di forza un pallone al limite dell'area e serve Luvumbo che scarica un potente mancino sorprendendo ...

Possibile riposo per Giroud col Cagliari, torna Theo Hernandez CARNAGO (VARESE) - Prosegue la preparazione del Milan in vista della trasferta di ...

Cagliari - Missione compiuta per il Milan all'Unipol Domus, dove ha sconfitto in rimonta a domicilio il Cagliari (1 - 3) nel match valido per la 6ª ...

Sportiello 6 : la conclusione di Luvumbo, in occasione del gol del Cagliari, è molto potente ...tanti contrasti e ne perde solo uno in occasione del gol del Cagliari con Nandez. ...La squadra di Pioli aggancia provvisoriamente l'Inter in vetta Il3 - 1 sul campo del Cagliari nel match in calendario per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024 . La vittoria in rimonta consente ai rossoneri di salire a 15 punti e di ...

Serie A: il Milan vince a Cagliari 3-1. Successi per Atalanta e Empoli Agenzia ANSA

Cagliari-Milan 1-3: Luvumbo illude Ranieri, Pioli vince in rimonta Corriere dello Sport

Nella sesta giornata di Serie A, i rossoneri volano con le reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Koopmeiners decisivo per la Dea, vince anche l'Empoli ...La sfida della 6^ giornata di Serie A tra Napoli e Udinese si gioca oggi, mercoledì 27 settembre alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecoma ...