Inter ko con il City nella finale di Champions | il tweet della Juve

ROMA - Una sconfitta che fa male per l'quella incassata dal Manchester City in una finale di Champions League equilibrata , in cui i nerazzurri hanno sprecato diverse occasioni nell'arco della partita e sono stati invece puniti da ...Commenta per primo Manchester City -Onana 7: Halaand arriva in area e ci provaforza, ma lui ci mette il braccio e respinge la conclusione. Non vede neanche partire il tiro di Rodri e deve raccogliere la palla dal fondo del ...... è sempre stato uno pratico; tant'è che: a 20 minuti dalla fine di City -ha aperto il ... Rodri arriva agli allenamentiuna Mercedes che gli ha dato il club, prima prima girava a bordo di un'...

Il Manchester City è Campione d'Europa: Inter battuta 1-0, gol di Rodri Sport Fanpage

Finale Champions League: vincerà il Manchester City 2-0 sull'Inter con gol di Haaland. Partita senza espulsioni e rigori e senza utilizzo del Var. E' il 'pronostico' più gettonato secondo i bookmakers ...