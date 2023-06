Inter | per tutti quei chilometri verso… Stairway to Heaven | insieme!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’tra due giorni giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City. Un sogno, un paradiso da percorrere con il motivetto più famoso dell’anno LA STORIA ?a Istanbul, chi fisicamente e chi col cuore e con la mente, verso un sogno e un paradiso terrestre che l’e i suoi tifosi meritano. Mancano esattamente 48 ore alla partita più importante dell’ultima decade nerazzurra: la finale di Champions League. Sotto l’arco dello stadio Ataturk, il mostro a tre teste chiamato Manchester City. L’avversario titanico, dal mondo considerato nettamente favorito, che pregusta il terzo alloro della propria stagione che vorrebbe dire Treble. L’e gliisti () ai piedi del Bosforo per fare la storia. Per tanti è impossibile, quasi una sfida persa in partenza, ...