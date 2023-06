Golf | Challenge Tour | Celli in testa in Spagna | Manassero ottavo Paratore 18° in Svezia

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) Filippoè indopo la prima giornata dell’Andalucíade Cádiz, torneo deldi scena sul percorso dell’Iberostar RealNovo Sancti Petri (par 72) di Cadice. Il romano ha chiuso in -9 e guida una classifica che vede in ottava posizione Matteoa -5. Dopo le vittorie negli ultimi tornei disputati suldello stessoe di Andrea Pavan domenica scorsa, l’Italia del green cerca un clamoroso tris. Nel frattempo sul circuito principale, il DP World, è iniziato il Volvo Car Scandinavian Mixed che vede in gara sullo stesso percorso uomini e donne del circuito europeo. A Stoccolma il miglior italiano è Renato, 18° a -3 e distante ...