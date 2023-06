Elly Schlein battuta anche dalla sua imitazione | indimenticabile disastro in tv | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) La ragazza si farà, dicono i suoi sostenitori- da Carlo De Benedetti a Romano Prodi diamole tempo. E forse i due potenti sponsor diavranno pure ragione nel voler aspettare prima di scaricare la loro pupilla. Ma in televisione il tempo è prezioso, corre veloce, e se mancano gli argomenti, o non sei abbastanza convincente, il telespettatore si annoia e cambia canale. Così, martedì sera, la ribalta che Rai3 ha offerto alla segretaria del Partito democratico per lanciare l'ennesimo appello al resto delle opposizioni, bacchettare il governo Meloni sul Pnrr e spiegare che la Regione Lazio commette «bullismo istituzionale» sul Gay Pride di sabato, è stata un mezzo flop e non lo diciamo noi ma i dati di ascolto forniti dagli analisti.a Cartabianca ha fatto il 5,2% di share, mentre su La7, a diMartedì, Pier Luigi Bersani ...