Elezioni regolari in Libia La sfida della stabilizzazione e il ruolo dell’Italia

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non c’è solo il doppio fronte “migranti-energia” a tenere banco sul dossier libico, ma anche un terzo elemento che si colloca per densità di contenuti alla pari rispetto agli altri due, per una serie di ragioni estremamente pragmatiche: laistituzionale del Paese. Sostenere i libici nel processo pre e post elettorale rappresenta per l’Occidente (e per l’Italia) unaepocale, non fosse altro perché tutti i tentativi andati in scena fino a questo momento sono stati o sabotati dall’interno o non sufficientemente spinti dall’esterno. QuiUn primo passo interno si ritrova alla voce legge elettorale: il cosiddetto comitato misto formato da esponentiCamera dei Rappresentanti (HoR) e dell’Alto Consiglio di Stato (HCS) riunitosi in Marocco sono al lavoro per trovare un accordo definitivo sulla ...