Draghi al Mit dice che l' Ue dovrebbe accogliere al suo interno l’Ucraina e i paesi balcanici

(Di giovedì 8 giugno 2023) Al Massachusetts Institute of Technology c'era stato per un PhD a inizio anni Settanta. E all'epoca gli eventi internazionali non erano poi così diversi da adesso: "C’erano la guerra dello Yom Kippur, choc petroliferi, inflazione fuori controllo, crisi del sistema monetario internazionale e naturalmente la Guerra fredda. Siamo stati capaci di superare quelle sfide, così come ora io confido che saremo capaci di fare lo stesso in futuro", ha ricordato Mario, ritornato ieri al Mit per ricevere il Miriam Pozen Prize. Era il suo primo viaggio negli Stati Uniti da ex presidente del Consiglio, è stata l'occasione per dare una lettura dei fatti che stanno capitando in Ucraina (e non solo in Ucraina), ma che hanno effetti globali. Perla guerra scatenata dall'invasione voluta da Vladimir Putin, sommata alle tensioni con la Cina e ...