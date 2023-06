Ultime Notizie – Carburante | prezzi gasolio e benzina in rialzo in Italia oggi

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...Del resto, ledichiarazioni della presidente della Bce Christine Lagarde hanno lasciato poco spazio alla speranza di una pausa dei rialzi dei tassi, tanto piu' che le pressioni dell'inflazione ...Minacce, calci tirati alle stampelle di un ragazzo con la gamba ingessata, con tanto di bottigliata sul volto. Tutto per gelosia. Il trapper Elia 17 Baby , all'anagrafe Elia di Genova , torna sotto la ...

PESCARA – Restituirà finanziamenti europei per l’agricoltura a revocati in seguito all’interdittiva antimafia disposta nei loro confronti nel 2022 dal prefetto di Pescara. Lo ha deciso il Tar Pescara, ...Chiara Ferragni ha deciso di mostrare un'anteprima delle stanze dei suoi figli durante l'ultima visita fatta al cantiere in loro compagnia.