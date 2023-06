Papa | chirurgo | sta bene ed è vigile

Francesco è stato operato all'addome all'ospedale Gemelli di Roma. "Il santo padre sta bene, e' sveglio e vigile. Lo ha riferito ilSergio Alfieri a capo della equipe che e' intervenuta ...... che a sua volta è stato nella equipe di Francesco Crucitti, passato alla storia come ildi Giovanni Paolo II per averlo operato tre volte. Loading... Ilè arrivato al policlinico ..."Il Santo Padre sta bene è vigile ed ha fatto la prima battuta". Lo ha detto ildel Policlinico Gemelli di Roma, Sergio Alfieri che, con la sua equipe, ha operato questo pomeriggioFrancesco di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Nel corso ...

Papa Francesco al Gemelli, intervento concluso. Il chirurgo: "Ha reagito bene, niente complicazioni" - Il Papa ringrazia per i messaggi di vicinanza e preghiera - Il Papa ringrazia per i messaggi di vicinanza e preghiera RaiNews

Prosperi: «CL si unisce alle preghiere per Papa Francesco» Il Santo Padre oggi in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico. Le parole del Presidente della Fraternità Appresa… Leggi ...E' terminato al policlinico Gemelli l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Papa Francesco. Il Santo Padre, ricoverato al CeMi (Centro di medicina dell'invecchiamento), è stato riportato nel ...