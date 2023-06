Ferlaino si commuove alla tomba di Maradona | “Mi dispiace moltissimo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 giugno 2023) Corradosidi Diego Armandoa Buenos Aires ed esprime tutto il suore Corradoha mantenuto la promessa. L’ex presidente azzurro si è recato in Argentina per onorare la memoria di Diego Armando, il Pibe de Oro è sepolto a pochi chilometri da Buenos Aires. Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, il noto quotidiano argentino Olé, ha reso pubblica la dedica del vecchio presidente del Napoli al campione argentino scomparso nel novembre del 2020, all’età di soli 60 anni. Un vuoto incolmabile per tutti i tifosi e per l’intero mondo del calcio.vola in Argentina e sidavantidi ...