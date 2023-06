LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 | 2-6 | 2-6 Roland Garros 2023 in DIRETTA | spagnolo ingiocabile | match a senso unico

(Di domenica 4 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21 42 vincenti e 23 errori gratuiti per lo. Saldo negativo invece per: 17-23. 19.20ha ottenuto il 77% di punti con la prima di servizio: 43/56. Solo il 51% per: 27/53. 19.18 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio in favore dellodopo appena 2 ore e 8? minuti. 2-6 Esce il recupero difensivo di. Finisce qui. Carlostroppo forte, è stato. A-40 Serie di smorzate, poi esce il ‘tweener’ disperato di. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Doppio fallo. 30-30 Ace esterno di. 15-30 Ancora un rovescio profondo disbaglia di ...

ora al servizio sotto 2 - 4 18:12 - Aumenta il pressing da fondo diche ottiene il contro - break e torna in corsa nel secondo set, 2 game pari 18:10 - Grande spettacolo sul centrale ...Sonego viene eliminato da Khachanov in quattro set, Djokovic liquida Varillas, mentresfiderà il numero uno del mondo Alcaraz . Infine Tsitsipas contro Ofner. Segui la diretta della ...Quasi un anno dopo la finale ad Amburgo,e Alcaraz si ritrovano uno di fronte all'altro: stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale a Parigi. Per il carrarino sarebbe la prima volta a livello Slam. Il match sarà in diretta ...

LIVE Musetti-Alcaraz 3-6, 2-6, 2-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA: lo spagnolo annulla 2 palle break OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-KHACHANOV DALLE 11.00 14.23 A breve toccherà a Novak Djokovic scendere in campo contro il peruviano Juan Pablo Varillas. A seguire v ...Quasi un anno dopo la finale ad Amburgo, Musetti e Alcaraz si ritrovano uno di fronte all'altro: stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale a Parigi. Per il carrarino sarebbe la prima volta a ...