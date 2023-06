(Di venerdì 2 giugno 2023)didasono stati esplosi la scorsa notte a, in provincia di Napoli. Intorno all'1.30 i Carabinieri sono intervenuti in via Matilde Serao dove poco prima, secondo...

dida fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Cercola , in provincia di Napoli . Intorno all'1.30 i Carabinieri sono intervenuti in via Matilde Serao dove poco prima, secondo quanto ...Il 17% dei reati perseguiti dall'in provincia è rappresentato da truffe e frodi informatiche, ... "I malviventi sono abilissimi a trovare sempre strade nuove per portare a termine i loro- ...Ieri, come scrive il Gazzettino , il tenente colonnello Cristiano Manni , comandante del locale raggruppamento dell', ha emesso l'ordinanza che stabilisce la chiusura della strada al traffico. ...

Colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione a Cercola: s'indaga ilmattino.it

Questa notte i carabinieri della tenenza di Cercola, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Matilde Serao 12 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. (ANSA) ...Roma – Omicidio-suicidio nella periferia di San Basilio. La poliziotta Pierpaola Romano è stata freddata con tre colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. Si sarebbe tolto la vita con un colpo ...