Chiamatemi così | Nicoletta Fabio | il sindaco di Siena fa impazzire le femministe

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il cappottino confezionato dal centrodestra agli avversari alle Amministrative dovrebbe chiudere ogni discorso su come si sono espressi gli elettori e quali scelte hanno compiuto: più a favore della concretezza che di battaglie ideologiche e sesso degli angeli. Basterebbe, quindi, ricordare che i candidati espressione della maggioranza di governo hanno vinto praticamente in tutte le città, lasciando al centrosinistra soltanto Vicenza dove, peraltro, il neoGiacomo Possamai ha supplicato la segretaria Elly Schlein di non farsi vedere. Ma vale la pena soffermarsi anche sulla vicenda cui tantegrillopiddine tengono più di ogni altra cosa: la famigerata a al posto della o nei documenti pubblici, nei discorsi e in eventi ufficiali, dimostrazione, secondo loro, di riconoscimento del ruolo della donna e delle sue capacità. Non la ...

": Nicoletta Fabio, il sindaco di Siena fa impazzire le femministenon raccontate la mia storia' ha scritto su Twitter. Perché chiaramente 'è un modello per me e abbiamo un obiettivo in comune' ha aggiunto ' ma io ho la mia identità . E ho cominciato ancor ...Nicoletta Fabio è la prima donna a guidare Siena. "sindaco, non per una questione di genere ma per una questione istituzionale" ha già spiegato. "Fieramente senese",si definisce, 62 anni, Fabio è professoressa, ora in aspettativa, ...