La verità su Fazio e Annunziata Santoro a raffica | Floris nel panico

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 maggio 2023) Michelesenza freni su Fabioe Lucia, andati via dalla Rai tra le polemiche. Il giornalista ospite di Giovannia Dimartedì su La7 spiega che secondo lui il servizio pubblico ha avuto una "perdita editoriale" dall'uscita dei due conduttori, "due professionisti molto validi anche se io non sopporto nessuno dei due...". Per quale motivo? "Le narrazioni che fanno sono sempre un po' farlocche, come quella disu se stesso...", attacca. Infatti non è vero che il conduttore torinese "è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato a lavorare per La7 quando era di Telecom".ha poi parlato della proposta, all'epoca, di passare anche lui a La7, cosa che poi non si è verificata così come il progetto di tv ...