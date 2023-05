LIVE Sinner-Muller | Roland Garros 2023 in DIRETTA | tra pochi minuti l’esordio dell’azzurro

(Di lunedì 29 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:22 Oggi è arrivato un attestato di stima per, che è stato nominato tra i favoriti di questo torneo dal serbo Novak Djokovic. L’azzurro dovrà dimostrare già stasera di avere buon ritmo e condizione, per avere la meglio del rampante francese. 20:19 Jannikha dimostrato di gradire particolarmente la terra rossa parigina, centrando alnel 2020 i quarti di finale. In quell’occasione il classe 2001 ha battuto agli ottavi un ex top-5 come Zverev, prima di doversi arrendere contro il Re di Parigi, Nadal. 20:16 Lunghissima giornata di tennis in Francia, che si conclude con la novità della sessione serale. Per gli azzurri sono arrivate una vittoria e una sconfitta nel tabellone maschile, Cobolli è uscito sconfitto dal match contro Alcaraz mentre ...

In serata chiudecontro il padrone di casa Muller Roland Garros : primo turno, Jannik- Alexandre Muller in diretta. Parigi, ore 20.15 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET L'incontro è in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky)

LIVE Roland Garros: tra poco tocca a Sinner. In campo Cecchinato e Cocciaretto

Il tennista azzurro inizia contro il francese Muller la sua avventura nel secondo torneo del Grande Slam in corso sui campi in terra battuta di Parigi 17.17 La partita andrà in scena non prima delle 20.15 sul Centrale di Parigi. Attualmente è in corso la terza e ultima sfida della sessione diurna, tra la fra