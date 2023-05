Juve | richiesta patteggiamento

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lantus chiede ilsulla manovra stipendi: domani il processo al Tribunale Federale Nazionale. La società bianconera potrebbe essere punita con una minima riduzione di punti che la estrometterebbe dall'Europa League, ma non dalla Conference, e con una multa salata, ma anche solo da quest'ultima.

Ma se ladi Chiné dovesse essere molto più pesante, non è escluso che allapossano essere comminati dei punti di penalizzazione nella classifica di quest'anno, più altri da scontare ......Juventus e la Procura federale avrebbero raggiunto un accordo per il patteggiamento e la proposta verrà valutata nella giornata di martedì dal Tribunale Federale Nazionale Ricordiamo che la...Arrivato su espressadi Massimiliano Allegri, Angel Di Maria rischia di aver chiuso la sua avventura allanel peggiore dei modi: ...

Verdetto penalizzazione Juve, sentenza del processo: -10 punti, rivivi la diretta Corriere dello Sport

La Juventus sceglie la via del patteggiamento nel processo per le "Manovre stipendi": udienza anticipata a domani ...La Juventus si salva da una pesante stangata per il processo sulla manovra stipendi dopo i 10 punti di penalizzazione (la richiesta era di 11) ...