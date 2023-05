Serbia | nuova strage a sud di Belgrado | 21enne uccide 8 persone dopo una lite a scuola

(Di venerdì 5 maggio 2023) Giovedì sera inottosono state uccise da colpi di pistola sparati da un’auto: è il secondo attacco armatoquello di mercoledì in unadi, che ha provocato la morte di novea sud di: cosa è successo Verso le 8 di questa mattina, 5 maggio, la polizia ha arrestato l’uomo responsabile della sparatoria che, nella tarda serata di ieri, ha ucciso 8e ne ha ferite 13 in tre distinti villaggi (Dubona, Malo Orasje e Sepsin) nei pressi di Mladenovac, cittadina a circa 50 chilometri a sud di. Lo ha riferito l’emittente televisiva Rts. Secondo le autorità, il responsabile della...

Qualche tempo fa ha chiesto di cambiare classe proprio per evitare i bulli, ma nella classe... Inc'è un problema di armi "Ho condotto migliaia di indagini, questo è inaudito nella ......considerati il primo passo concreto verso la normalizzazione delle relazioni tra Croazia e. ... Giovedì (4 maggio) un gruppo di nove Stati membri dell'UE ha lanciato unainiziativa, guidata ...Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite inin una sparatoria a sud di Belgrado. Lo hanno riferito i media statali, il giorno dopo la sparatoria in una scuola della capitale che ha causato nove morti. L'ultimo attacco è avvenuto nella ...

C’è stata una nuova strage in Serbia Il Post

Altra strage in Serbia: come riporta Fanpage.it, nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, a circa 60 chilometri a sud della capitale Belgrado, un ragazzo di 21 anni ha sparato ucci ...Otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite in Serbia durante una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri vicino alla città di Mladenovac, a circa 60 chilometri a sud della capitale ...