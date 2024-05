PS5 ha venduto quasi 5 volte di più di Xbox Series X|S nell’ultimo trimestre - per un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un nuovovuole PS5 avercirca 5in più rispetto adXS nel corso del primosolare del 2024. VGC ha riportato prontamente le stime di vendita condivise da Niko Partners e da Daniel Ahmad, con il direttore della ricerca e degli approfondimenti dell’azienda che ha ricordato come Sony abbia distribuito ufficialmente 4,5 milioni di PlayStation 5 durante i primi tre mesi dell’anno terminati a marzo, portando il totale della console a 59,3 milioni. E sebbene Microsoft non condivida ufficialmente i numeri di vendita della consoleXS, l’analista ha scoperto grazie ai dati in possesso di Niko Partners che le nuove console del colosso americano hanno venuto circa 800.000 unità nel corso dell’ultimo ...