Feel The Flavours | un evento immersivo e sensoriale al Garage 21 di Milano

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quando si lancia un nuovo prodotto sul mercato, non c’è niente di meglio di unesclusivo che sappia coinvolgere e sorprendere i partecipanti, tanto da far parlare di sé per giorni. Se poi, a essere coinvolti e stimolati, sono i cinque sensi, state pur certi che l’esperienza sarà destinata...