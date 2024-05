L’ascesa dell’estrema destra in Europa non è più un tabù

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È la Parabola dei ciechi, il quadro dipinto nel 1568 da Brueghel il Vecchio, che oggi rappresenta meglio il momento che l’sta attraversando: «Sono i ciechi che guidano i first appeared on il manifesto.

Germania, pronunciò uno slogan nazista: Hoecke (Afd) condannato a 13mila euro di multa - BERLINO " Bjoern Hoecke, esponente di spicco dell'Afd e leader della formazione di estrema ... L'accusa ...che contribuì notevolmente all'ascesa di Adolf ...

Tridico (M5S): da Michel dichiarazioni pericolose - 'Io piuttosto - aggiunge l'ex presidente dell'Inps - la penso come il premio Nobel Joseph Stiglitz: l'ascesa dell'estrema destra e dell'autoritarismo in Europa è figlia di un'ideologia economica ...