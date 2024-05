Toni | Juventus non al livello dell’Inter Calo? Ci può stare

(Di mercoledì 15 maggio 2024)non è rimasto sorpreso dal crollo verticale della, sprofondata a -25 dall’Inter. L’ex attaccante, alla vigilia della finale di Coppa Italia, ha parlato a Sport Mediaset dalla cena organizzata dalla Lega Serie A. DUELLO MANCATO – A fine gennaio laera davanti all’Inter, al primo posto. Poi il crollo e l’attuale -25 in classifica. Secondo Lucaera inevitabile che andasse così: «Diciamo che, secondo me, laera partita forte. E sopra ogni aspettativa, perché non la vedo asicuramente. Le ha dato un po’ di filo da torcere, nel ritorno ha avuto un. Che secondo me adi rosa ci può, perché non la vedo al...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, è già al lavoro per la prossima stagione. Molti sono i nodi da sciogliere e il primo è soprattutto quello dell’allenatore. Al termine della stagione, infatti, Francesco Calzona andrà via e per ...

Antonio Conte alla SSC Napoli? No, alla Juventus . È questo il colpo di scena che potrebbe prospettarsi nelle prossime settimane, con l’allenatore che vorrebbe ritornare a sedersi sulla panchina bianconera per iniziare un nuovo ciclo che vede ...

Mal di gol in campionato, ma in Coppa Italia va meglio - Mal di gol in campionato, ma in Coppa Italia va meglio - La juventus in campionato ha segnato poco, ma ha realizzato 13 gol in questa stagione della Coppa Italia, l’ultima edizione in cui i bianconeri hanno segnato più reti nel torneo risale ...

Finale Coppa Italia, Toni: "Può succedere di tutto, ma credò verrà fuori orgoglio Juve. E la stagione di Allegri..." - Finale Coppa Italia, toni: "Può succedere di tutto, ma credò verrà fuori orgoglio Juve. E la stagione di Allegri..." - L'ex attaccante bianconero Luca toni, ha inquadrato la finale di Coppa Italia tra Atalanta e juventus ai microfoni di Sportmediaset: "Quando ci sono le finali può succedere di ...

(FOTO) Quante Legends a Roma per la Finale tra Atalanta e Juventus - (FOTO) Quante Legends a Roma per la Finale tra Atalanta e juventus - Le abbiamo intercettate alla Stazione Termini di Roma, nella giornata di vigilia della sfida in Finale di Coppa Italia tra Atalanta e juventus ...