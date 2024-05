Farmaco sperimentale sospeso - il paziente muore per tumore | policlinico condannato a pagare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Siena, 15 maggio 2024 – Ilimmunoterapico vienee il: entro questi confini si consuma la vicenda giudiziaria che ha portato la famiglia della vittima a far causa all’Azienda ospedaliero universitaria Senese, condannata a40mila euro, per ‘danni da perdita di chance’. E l’Azienda ospedaliera annuncia il ricorso alla Corte di Cassazione. A ripercorrere la storia è l’avvocato Fabio Trapuzzano: "Il caso riguarda il signor Felice Esposito di Lamezia Terme che nel 2011 scoprì di avere unalla prostata aggressivo e già metastatico. Dopo un tentativo infruttuoso di arrestare la malattia con la chemioterapia ed ormonoterapia viene arruolato in una sperimentazione condotta dal dottor Michele Maio e dalla dottoressa Anna Maria Di Giacomo, con un ...

