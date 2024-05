I costi della diga di Genova esploderanno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Parlare di corruzione, in queste settimane, porta sempre, quasi inevitabilmente, a parlare di. Lo sa bene il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, che ieri ha presentato alla Camera la sua first appeared on il manifesto.

Per le regole del Pnrr "previste in caso di annullamento degli affidamenti" si rischiano "significativi aumenti dei costi per la diga Foranea di Genova sulla quale l'autorità è recentemente intervenuta". Lo scrive il presidente dell'Anac, Giuseppe ...

Corruzione, allarme Anac: "Inquina la democrazia. E per la diga di Genova i costi esploderanno" - Corruzione, allarme Anac: "Inquina la democrazia. E per la diga di genova i costi esploderanno" - Il bilancio 2023 del presidente dell’autorità, Giuseppe Busia. "Il Pnrr Ha generato un boom di appalti, ma il 90% non ha avuto gara". E sul progetto nel capoluogo ligure: il rischio per i conti dopo ...

L'Anac lancia l'allarme sulla diga di Genova: "Si rischia l'aumento dei costi" - L'Anac lancia l'allarme sulla diga di genova: "Si rischia l'aumento dei costi" - rischiano di provocare significativi aumenti dei costi dei contratti, è quanto rischia di accadere a genova”, dice Busia. In pratica, se questo affidamento dovesse essere considerato illegittimo, non ...

Allarme Anac: “Tra 2015 e 2020 casi di corruzione in un Comune ogni quattro sopra i 15mila abitanti” - Allarme Anac: “Tra 2015 e 2020 casi di corruzione in un Comune ogni quattro sopra i 15mila abitanti” - La corruzione nella relazione dell'Anac: c'è anche un impressionante dato sui comuni con più di 15mila abitanti ...