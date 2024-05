Biden aumenta dazi su auto elettriche cinesi e non solo Pechino | politica errata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha recentemente annunciato una serie di significativi aumenti tariffari su diverse importazioni di prodotti, tra cui veicoli elettrici, chip per computer e prodotti medici. Queste misure, che includono anche il mantenimento delle tariffe introdotte dal predecessore Donald Trump, sono state motivate dalla Casa Bianca con la necessità di contrastare quelli che vengono considerati "rischi inaccettabili" per la "sicurezza economica" degli Stati Uniti, derivanti dalle pratiche commercialiritenute sleali.La decisione diè stata annunciata in un contesto di crescente preoccupazione per l'enorme volume di beni a basso costo provenienti dalla Cina che inondano i mercati globali, danneggiando l'economia statunitense. Secondo i dati del US Census Bureau, nel 2023 ...

