Champions League - dalla Premier League un’altra rivale dell’Inter! Le qualificate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Continua a prendere forma la nuova, chestagione 2024-2025 sarà allargata a trentasei squadre. L’ultima certa di esserci, con l’Inter fra le prime, è arrivata stasera dal recupero di. DISCORSO CHIUSO –la quarta e ultima qualificata alla prossimaè l’Aston Villa. Questo per effetto della mancata vittoria del Tottenham, che stasera ha perso 0-2 contro il Manchester City nel recupero della quintultima giornata. Un risultato che, in aggiunta, cambia l’orizzonte per la vittoria del campionato coi Citizens che scavalcano l’Arsenal e avranno il destino in mano domenica. Quando ci ...

Una squadra che ha come obiettivo quello di andarsi a giocare il titolo in quel di Budapest, un’altra invece che ha praticamente finito gli stimoli in stagione: il risultato è scontato. Nell’ultima sfida dell’AN no in Champions League l’AN Brescia ...

MEDIASET - Panucci: "Gasperini Credo abbia voglia di misurarsi in una grande squadra" - MEDIASET - Panucci: "Gasperini Credo abbia voglia di misurarsi in una grande squadra" - L'ex difensore Christian Panucci ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sport Mediaset alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Sarà dura per l'Atalanta e sarà dura per ...

PREMIER LEAGUE - L'Aston Villa torna in Champions League dopo più di 40 anni - PREMIER league - L'Aston Villa torna in champions league dopo più di 40 anni - Grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Manchester City, a 90' dal termine della Premier league l'Aston Villa conquista una storica qualificazione alla prossima champions league oltre 40 anni do ...

Il Manchester City batte il Tottenham 2-0 e vola verso il titolo - Il Manchester City batte il Tottenham 2-0 e vola verso il titolo - Il norvegese è in cima alla classifica marcatori di Premier league con 27 gol, sei in più di Cole Palmer del Chelsea. La sconfitta degli Spurs significa, invece, che l'Aston Villa è aritmeticamente ...