PlayStation Portal | la richiesta supera la disponibilità in USA - rivela Circana

PlayStation Portal, Sony ha avuto ragione: la 'console' handheld vende meglio del previsto - playstation portal, Sony ha avuto ragione: la 'console' handheld vende meglio del previsto - Nonostante lo scetticismo che ne ha accompagnato il lancio, playstation portal ha superato qualsiasi aspettativa di vendita, specialmente negli USA.

PlayStation Portal meglio del previsto negli USA, la richiesta supera la disponibilità - playstation portal meglio del previsto negli USA, la richiesta supera la disponibilità - A quanto pare playstation portal sta andando meglio del previsto negli USA, con la richiesta che supera la disponibilità dell'handheld ormai da diversi mesi. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 14/05/2024 ...

Valentine's Day Gifts for Him: Where to Buy the Limited-Edition ‘Spider-Man 2' PlayStation 5 Console Online - Valentine's Day Gifts for Him: Where to Buy the Limited-Edition ‘Spider-Man 2' playstation 5 Console Online - The PS5 Slim, a smaller version of Sony's bestselling gaming console, was released last November followed by the playstation portal.