Tottenham-Manchester City 0-2 - Guardiola ipoteca la Premier League

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilvince 2-0 sul campo delnella 37esima giornata dellail quarto titolo consecutivo, il sesto negli ultimi 7 anni e il decimo in assoluto. La formazione disi impone con la doppietta di Haaland, a segno al 51? e su rigore al 91?. I citizens hanno 88 punti, 2 in più rispetto all’Arsenal, secondo a quota 86. Domenica l’ultima giornata. Ilriceve il West Ham, che non ha più nulla da chiedere al campionato. L’Arsenal chiude in casa contro l’Everton, salvo da tempo. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .