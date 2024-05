Hockey pista | Forte dei Marmi espugna Lodi e raggiunge il Trissino nella finale scudetto

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo il, la Serie A1 2023-2024 disuha trovato la sua seconda finalista. Si tratta deldeiche, al PalaCastellotti, si è imposto per 0-3 sui padroni di casa delvincendo complessivamente 3-1 la serie di semicontro i giallorossi. Nel duello fra i lombardi e i toscani, andato in scena questa sera, martedì 14 maggio, non c’è stata storia: le reti Torner, alla fine del primo tempo, e poi di Gil e Rossi, neldi gara, hanno decretato la vittoria degli uomini di Bertolucci. Ora le finali tricolori, al meglio delle cinque gare: si comincerà il 25 maggio con la prima sfida fissata per le ore 20:45 in casa del. Di seguito le note tecniche e il calendario ...

Il campionato di Hockey su pista di Serie A2 giunge oggi alla sua terzultima giornata, poi non ci saranno i play-off, ma una sola promozione diretta. Il Roller Scandiano in teoria è ancora in lizza per salire in A1: al comando della classifica, ...

Forte dei Marmi e Trissino non tradiscono le aspettative e vincono le rispettive gare-1 valide per le semifinali scudetto della Serie A 2023-2024 di Hockey su pista . Entrambe le squadre si sono imposte di misura , trovando al loro cospetto due ...

E alla fine a Praga spunta anche Nemo con The Code - E alla fine a Praga spunta anche Nemo con The Code - Siamo già nel futuro, alla O2 Arena. Non tanto per l’impianto in sé, inaugurato esattamente 20 anni fa ma che soddisfa tutt’oggi le esigenze di comfort del pubblico, bensì per l’intrattenimento riserv ...

Quasi all’epilogo anche in A2, il Novara torna in A1 dopo 21 anni - Quasi all’epilogo anche in A2, il Novara torna in A1 dopo 21 anni - Nella penultima giornata della serie A2 di hockey pista, il Novara ha conquistato la matematica promozione in A1 nel girone A. Ultima giornata decisiva anche per la coda della classifica nei due giron ...

HOCKEY L’Amatori si prepara per sfidare ancora il Forte dei Marmi - hockey L’Amatori si prepara per sfidare ancora il Forte dei Marmi - Martedì sera a Lodi gara-4 della semifinale play off dopo l’impresa di sabato in Versilia ...