Triestina-Benevento - le pagelle | Perlingieri entra e cambia la partit - Lanini toglie la ‘ragnatela’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDopo un primo tempo in grande affanno, la Strega ha saputo reagire nella ripresa conquistando un pari (1-1) preziosissimo in vista del match di ritorno in programma sabato al Ciro Vigorito. In troppi hanno deluso le aspettative. Decisivo anche l’evidente calo fisico dellache ha speso troppo nel primo tempo quando, oltre al gol, ha colpito anche due legni. Fondamentale l’innesto di. Incredibile leggerezza di Pinato, espulso dopo il triplice fischio per proteste dopo un gol annullato. Male Nardi e gran parte della difesa. PALEARI voto 6 – Sul guizzo improvviso di Redan ha poche colpe perché la conclusione è improvvisa è da distanza ravvicinata. Copione identico sui due legni dellasui quali non avrebbe potuto fare nulla. Per il resto, una serata tranquilla nella ripresa quando ...

