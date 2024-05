Pnrr Istruzione | avanzamento a rallentatore - solo il 17% dei fondi spesi Report Fondazione Agnelli-Astrid

Open Day con tanta immagine e poco contenuto, consigli orientativi affrettati e scontati, e soprattutto la pressione più o meno esplicita di mamma e papà: per gli studenti di terza media, la scelta delle superiori è sempre stata complicata. Per ...

Spesi 3 miliardi su 20: il Pnrr scuola arranca. “Rischia di essere un’occasione persa” - Spesi 3 miliardi su 20: il pnrr scuola arranca. “Rischia di essere un’occasione persa” - La fotografia delle fondazioni Agnelli e Astrid. I ritardi e le contraddizioni, dal piano nidi al divario Nord-Sud. “Eppure può valere 1,3 punti ...

La premier Giorgia Meloni intervistata da Maurizio Belpietro al ‘Giorno de La Verità’: la diretta - La premier Giorgia Meloni intervistata da Maurizio Belpietro al ‘Giorno de La Verità’: la diretta - In diretta dalla fondazione Catella il direttore de La Verità Maurizio Belpietro intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...

Sanità. Venturi (Fondazione The Bridge): “Aumentare finanziamento FSN non basta: la spesa sanitaria va riclassificata” - Sanità. Venturi (fondazione The Bridge): “Aumentare finanziamento FSN non basta: la spesa sanitaria va riclassificata” - È sicuramente auspicabile aumentare il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, ma non è una misura sufficiente ...