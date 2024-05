Palle di fulmini e fiamme dal cielo | la scienza può spiegare?

LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona 1-2, 82': Chivu si gioca il tutto per tutto, dentro Lavelli per Stante - LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona 1-2, 82': Chivu si gioca il tutto per tutto, dentro Lavelli per Stante - INTER-HELLAS VERONA 1-2 (13' Sarr (I, rig.), 26', 62' Cissé (V, 1 rig.)) LIVE MATCH 81' - Gran parabola su punizione di Stankovic, palla fuori di ...

LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona 2-2, 86': Berenbruch riporta l'equilibrio, nerazzurri che ora insistono - LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona 2-2, 86': Berenbruch riporta l'equilibrio, nerazzurri che ora insistono - INTER-HELLAS VERONA 2-2 (13' Sarr (I, rig.), 26', 62' Cissé (V, 1 rig.), 82' Berenbruch (I)) LIVE MATCH 84' - Quieto va di testa sul cross di ...

Roma-Bayer Leverkusen 0-2, risultato finale della semifinale di Europa League: gol di Wirtz e Andrich - Roma-Bayer Leverkusen 0-2, risultato finale della semifinale di Europa League: gol di Wirtz e Andrich - La cronaca in diretta di Roma-Bayer Leverkusen in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky, Rai 1 e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, ...