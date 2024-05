INDIKA - la recensione | un viaggio surreale tra fede e controversie

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 15 maggio 2024), sviluppato da Odd Meter e pubblicato da 11 bit studios, emerge come un’avventura narrativa che attrae l’attenzione nel panorama dei videogiochi. Uscito il 2 Maggio,si è distinto per la la sua storia controversa, in bilico trae desideri, sostenuto da una decisa quanto velata critica al settore videoludico moderno in tutte le sue dinamiche. Il tutto ambientato in una Russia mai citata, dove i giocatori vengono trasportati in unsurrealista che riflette sui temi della, dell’esistenzialismo e della condizione umana, promettendo un’avventura che dura circa quattro ore ma impregnata di significati e scoperte. Andiamo dunque a cercare di comprendere meglio il lavoro di Dmitry Svetlov e colleghi attraverso questa nostradi ...