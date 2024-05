Fabregas avvisa | Como - in Serie A per vincere e restare! Non vedo l’ora

(Di mercoledì 15 maggio 2024), allenatore delneo-promosso inA, presente dagli studi di Sky Sport ha parlato della prossima stagione nella massimaitaliana, mandando un messaggio a tutti i club. PROMOZIONE – Cescha parlato così in vista della prossima stagione inA con il suoda poco promosso: «Nondi cominciare ad allenare la squadra inA, voglio affrontare tutti i grandi allenatori del campionato, ce ne sono tanti. Sono impaziente, comincerei anche domani. Dobbiamo lavorare, servirà una squadra forte. Io voglio! Non siamo qui (inA, ndr) di passaggio, vogliamosempre. Le idee sono molto chiare». Inter-News - ...

Il Como di Cesc Fabregas è in Serie A dopo 21 anni e dopo un campionato di grande livello in cui, da outsider, è riuscito ad avere la meglio...

Cesc Fabregas , tecnico del Como assieme a Osian Roberts, intervistato da Dazn, ha parlato della promozione in Serie A dopo 21 anni dall’ultima volta. Prima nella veste di giocatore, poi in quella di allenatore, il catalano ha contribuito a questo ...

Svolta Inter: Correa insieme a Icardi in Serie A - Svolta Inter: Correa insieme a Icardi in serie A - Non solo Taremi, l’Inter è pronta ad effettuare diversi movimenti in attacco durante il calciomercato estivo ...

Como in A, Fabregas a Sky: "Fatto capolavoro, vorrei restare qui" - Como in A, fabregas a Sky: "Fatto capolavoro, vorrei restare qui" - Giornata celebrativa, negli studi di Sky Sport24 per l'impresa del Como, fresco di promozione in serie A dopo 21 anni. Ospite l'allenatore Cesc fabregas: "Abbiamo fatto un capolavoro, abbiamo cambiato ...

Fabregas: "Vorrei rimanere al Como. Qui mi sento a casa" - fabregas: "Vorrei rimanere al Como. Qui mi sento a casa" - Le parole di Cesc fabregas sulla promozione del Como e sul suo futuro ...