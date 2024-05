Fossil cattura la cugina stella marina nell’atto della clonazione stessa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La scoperta dele di unaantica Une trovato in Germania rivela l’antichitàdelle stelle marine, risalente a oltre 150 milioni di anni fa. Ile mostra una fragilepietrificata che rigenerava tre dei suoi sei arti, confermando la praticaframmentazione clonale. Una scoperta nel giurassico tedesco Ile è stato rinvenuto nel deposito calcareo di Nusplingen, nel sudGermania. Quest’area, 155 milioni di anni fa, era una laguna che ospitava varie specie marine, tra cui coccodrilli e pterosauri. Le condizioni di conservazione uniche hanno permesso dire dettagli straordinari, come ali L'articolo proviene da News ...

La protesta che non ti aspetti da 2 attiviste ultraottantenni contro le politiche fossili del Governo inglese - La protesta che non ti aspetti da 2 attiviste ultraottantenni contro le politiche fossili del Governo inglese - Una 82enne e una 85enne hanno provocato una crepa nella teca che protegge la Magna Carta per protestare contro le politiche governative.

“Nessuno tocchi gas e petrolio”: così l’Italia continua a finanziare missioni militari a tutela delle fonti fossili - “Nessuno tocchi gas e petrolio”: così l’Italia continua a finanziare missioni militari a tutela delle fonti fossili - A dirla tutta, ci volevano soltanto le guerre perché il nostro Governo desse una spinta ulteriore alla militarizzazione delle fonti fossili e, in particolare, al collegamento tra la nuova missione nel ...

G7 di Venaria, storico stop al carbone nel 2035. Il ministro Pichetto: «E in Italia lo faremo prima» - G7 di Venaria, storico stop al carbone nel 2035. Il ministro Pichetto: «E in Italia lo faremo prima» - «Ho scelto Venaria non solo perché sono anche piemontese, ma perché ho firmato molti degli atti di recupero delle Reggia, riportandola a una parte dei fasti di epoca prenapoleonica». È cominciato con ...