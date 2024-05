(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,58% salendo di 222,43 punti fino a quota 38.578,49.

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,46% salendo di 176,58 punti fino a quota 38.356,04.

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,46% salendo di 176,58 punti fino a quota 38.356,04.

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo , con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,58% salendo di 222,43 punti fino a quota 38.578,49.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,58%) - borsa: tokyo, apertura in rialzo (+0,58%) - La borsa di tokyo ha aperto oggi in rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,58% salendo di 222,43 punti fino a quota 38.578,49. (ANSA). (ANSA) ...

Square Enix: crollano le azioni in borsa dopo gli ultimi risultati finanziari negativi - Square Enix: crollano le azioni in borsa dopo gli ultimi risultati finanziari negativi - Dopo i recenti finanziari estremamente sotto tono, le azioni di Square Enix hanno subito un duro colpo nella borsa giapponese.

Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude in rialzo dello 0,46% a 38.356 punti - borsa tokyo: indice Nikkei chiude in rialzo dello 0,46% a 38.356 punti - L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,46% a 38.356 punti.