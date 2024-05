Ameglia ha perso la Bandiera Blu | Sorpresi - nessuna spiegazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024)(La Spezia), 15 maggio 2024 – LaBlu è stata ammainata. Il simbolo della qualità delle acque, accoglienza turistica e attenzione all’ambiente non sventolerà più sul pennone di palazzo civico e sul molo di Fiumaretta. A sorpresa, per il Comune di, infatti Fee Italia l’organismo di valutazione dei criteri per l’assegnazione del vessillo non lo ha confermato all’ente amegliese che lo deteneva consecutivamente da oltre 10 anni. «Un fulmine a ciel sereno – ha commentato il sindaco Umberto Galazzo – che non ci aspettavamo anche perché abbiamo osservato le scadenze dei termini e ci siamo attenuti alle richieste che annualmente ci vengono richieste per la certificazione. Non sappiamo ancora le motivazioni e comunque siamo profondamente dispiaciuti". Sul vessillo in passato ci sono state correnti di pensiero opposte in ...