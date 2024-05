(Di martedì 14 maggio 2024) Parma, 14 maggio 2024 - Una complessa attività investigativa, svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, al termine della quale la Procura di Parma ha disposto un avviso di garanzia a carico di una persona residente nella provincia di Parma. Nei suoi confronti il reato ipotizzato è quello di abusivismo finanziario, in relazione alla compravendita di criptovalute, in particolare. Nel corso delle indagini, avviate nell’anno 2021, i finanzieri del Gruppo Parma hanno provveduto al sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Parma a richiesta della Procura, deladoperato per lo svolgimento dell’attività difinanziaria.I fatti e il ‘sistema’ di compravenditaNella ricostruzione dei fatti l’indagato avrebbe promosso, attraverso un ...

Intermediazione abusiva per l’acquisto milionario di bitcoin. Sequestrato un sito internet - intermediazione abusiva per l’acquisto milionario di bitcoin. Sequestrato un sito internet - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Parma, sequestrato sito internet per intermediazione abusiva di Bitcoin - parma, sequestrato sito internet per intermediazione abusiva di Bitcoin - parma (ITALPRESS) - La Procura di parma ha disposto un avviso di conclusione di indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia a carco di un s ...

Scoperta compravendita abusiva di bitcoin per 1,9 milioni, un indagato - Scoperta compravendita abusiva di bitcoin per 1,9 milioni, un indagato - Un giro di bitcoin da circa 1,9 milioni di euro attraverso un sito dove l'attività di intermediazione è stata ritenuta illecita è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di parma che ha notificato un ...