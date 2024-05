Paura a scuola - aria irrespirabile e malori in una classe Ipotesi spray spruzzato per evitare un compito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pistoia, 15 maggio 2024 – Lainiziale è stata grande, il respiro di sollievo che ne è seguito altrettanto. Nel mezzo diversi attimi di apprensione, ieri mattina, all’Itcs Pacini di Pistoia: a scatenare il panico una sospetta intossicazione di gruppo, che però è stata presto derubricata come una potenziale... goliardata. Fatto sta che la maxi-emergenza è stata attivata intorno alle 11.45, quando dallapistoiese è scattato l’allarme: un’interadi prima superiore, diciassette ragazzi in tutto oltre all’insegnante, aveva improvvisamente iniziato a tossire e accusare problemi respiratori. La preside dell’istituto pistoiese, Marzia Andreoni, è prontamente accorsa nell’aula interessata, riscontrando che effettivamente c’era qualcosa di strano nell’. E così la macchina dei soccorsi si è subito messa in ...

Si sono presi a bottigliate in strada . Violenta Rissa lunedì pomeriggio (13 maggio) a Milano, in via Angelo Mosso, una traversa di via Padova che porta al parco Trotter. Poco prima delle 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, due uomini ...

Bari, il pianto di Cristina costretta a prostituirsi a 16 anni: «I soldi non mi servivano, lo facevo per sfida» - Bari, il pianto di Cristina costretta a prostituirsi a 16 anni: «I soldi non mi servivano, lo facevo per sfida» - Il telefono le vibra nella tasca dei jeans. Cristina è seduta al suo banco, sta facendo lezione. Prende lo smartphone e legge la notifica che le è appena arrivata. Un articolo che ...

Guerra di Gaza | Israele attacca il centro di comando di Hamas presso la scuola - Guerra di Gaza | Israele attacca il centro di comando di Hamas presso la scuola - Sembra che Israele abbia attaccato un centro di comando di Hamas situato in una scuola. L'Egitto trae le conclusioni dall'operazione israeliana a Rafah.

Scuola, uno studente su 4 teme l'intelligenza artificiale: «Ci ruberà il lavoro» - scuola, uno studente su 4 teme l'intelligenza artificiale: «Ci ruberà il lavoro» - Lo studio è stato condotto dal team di Skuola.net, nell'ambito del format "Dopo il diploma", in collaborazione con Elis I giovani sono sempre più preoccupati per il loro futuro. Non solo per ciò che ...